Украинская субмарина впервые за 18 лет погрузилась и всплыла
Подводная лодка «Запоріжжя» во время ходовых испытаний успешно осуществила пробное погружение.
Подводная лодка «Запоріжжя» Военно-морских сил Украины, которая продолжает ходовые испытания, успешно осуществила пробное погружение.
Как передает корреспондент, погружение состоялось во время процесса кренования подводной лодки – обязательного элемента ходовых испытаний подводного положения.
На борту лодки «Запоріжжя» во время испытаний и непосредственного погружения находились министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Владимир Замана, временно исполняющий обязанности командующего ВМС вице-адмирал Юрий Ильин.
Д.Саламатин в комментарии журналистам уже на борту корвета «Тернопіль» отметил, что «пробное погружение прошло успешно».
По его словам, по возвращении лодки на базу будет проведена проверка всех систем и механизмов, и завтра испытание будут продолжены.
«Я могу констатировать, что пробное погружение прошло успешно», - сказал руководитель украинского военного ведомства.
Вице-адмирал Ю.Ильин со своей стороны добавил, что в последний раз лодка осуществляла погружение 18 лет тому назад. Причем, как отметил он, приблизительно в этом же месте.
Как сообщалось, из-за неудовлетворительного технического состояния за последние 20 лет эта единственная украинская подводная лодка ни разу не осуществляла подводных погружений.
В то же время уже в этом году субмарина трижды осуществила выход в море в рамках ходовых испытаний - 25 апреля, 12 июня и 4 июля. Кроме того, в конце мая подводная лодка «Запоріжжя» принимала участие в украинско-российских учениях “Фарватер мира–2012”.