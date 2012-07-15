Гастролер умудрился за день обчистить двух пассажирок в разных поездах

Милиция задержала вора, который умудрился за день обчистить двух пассажирок в разных поездах — 20-летнюю студентку-одесситку и 63-летнюю москвичку. Об этом «Сегодня» рассказала пресс-секретарь управления транспортной милиции на одесской железной дороге Инна Лыфарь.

«В милицию станции Котовск с разницей в несколько часов обратились две пассажирки поездов «Москва—Одесса» и «Санкт-Петербург—Одесса» с заявлениями о кражах их имущества. По «почерку» стало ясно, что в поездах орудует один и тот же человек. Вскоре на станции Вапнярка милиционеры задержали подозрительного мужчину, который выходя из вагона, держал в руках женскую сумочку», — пояснила правоохранитель.

По словам начальника отдела уголовного розыска УМВД Сергея Егорова, поездным «гастролером» оказался 30-летний житель одного из сел Винницкой области. Между пересадками из поезда в поезд вор отпраздновал спиртным первую удачную кражу (у студентки).

«Вагонный» вор уже дважды был судим за кражи. А по новым «подвигам» в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».