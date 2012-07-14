Милиционеров, пытавших людей, признали виновными, но дали условные сроки

Об этом сообщили УНИАН в пресс-подразделении Управления СБУ в Одесской области.

Приговор Малиновского райсуда Одессы, вынесенный в конце июня, вступил в силу.

Экс-милиционеры приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Прокуратура Одесской области не высказала отношения к постановленному приговору райсуда.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело было возбуждено прокуратурой Одесской области по материалам СБУ в отношении пяти сотрудников Раздельнянского РОВД Одесской области за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч.2 ст.127 (истязание) УК Украины.

В частности, следствием установлено, что в январе 2010 года сотрудники этого РОВД задержали и доставили в отделение двух местных жителей, якобы подозреваемых в причастности к совершению кражи.

В ходе «беседы» милиционеры применяли резиновые дубинки с целью получения признательных показаний от задержанных лиц. Не получив их, правоохранители стали применять электрический ток, пропуская его через тела потерпевших, а также подвергать удушению путем надевания на голову полиэтиленового пакета.

Вследствие пыток граждане вынуждены были признать себя виновными в преступлении, которого не совершали.

В феврале 2010 года сотрудниками СБУ совместно с работниками прокуратуры по подозрению в превышении служебных полномочий и применении пыток задержаны пятеро милиционеров, в том числе начальник одного из структурных подразделений РОВД.