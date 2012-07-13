В Германии прошла акция в защиту украинского языка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», участники митинга выступили против «фальсификации во время принятия законопроекта "О принципах государственной языковой политики" (№9073 от 26.08.2011) Кивалова-Колесниченко и против нарушения статьи 10 Конституции Украины».

Акция прошла под лозунгами: : "Українська – єдина державна!", "Ганьба – катам України!", "Deutschland-Deutsch, Russland-Russisch, Ukraine-Ukrainisch!"

Мероприятие было организовано Украинской общиной Франкфурта и сторонниками ВО «Свобода».

Представитель ВО «Свобода» в Германии Алексей Емельяненко огласил требование украинцев Франкфурта к высшим должностным лицам Украины не принимать участия в махинациях с данным законом, не подписывать его.

Участники митинга, среди которых были активные участники украинской общины во Франкфурте, выразили свою поддержку гражданам, голодающим перед «Украинским домом» в Киеве в защиту украинского языка.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон о принципах государственной языковой политики, предложенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. В случае вступления его в силу русский язык может стать региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

На сегодня закон не подписали ни председатель Верховной Рады Владимир Литвин, ни Президент Украины Виктор Янукович.