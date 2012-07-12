Украина и Россия вместе будут ликвидировать последствия пребывания ЧФ

Свои подписи под документом поставили главы МИД двух стран Константин Грищенко и Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

Церемония подписания состоялась после заседания Межгосударственной комиссии в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Виктора Януковича.