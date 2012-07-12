Украина и Россия вместе будут ликвидировать последствия пребывания ЧФ
23:30, 12 июля 2012Общество
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Россия и Украина подписали соглашение о взаимодействии при предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота России на территории Украины и ликвидации их последствий.
Свои подписи под документом поставили главы МИД двух стран Константин Грищенко и Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».
Церемония подписания состоялась после заседания Межгосударственной комиссии в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Виктора Януковича.
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