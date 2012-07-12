МАУ заявляет, что рейс из Лондона был задержан из-за дефекта детали самолета

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, во время осмотра воздушного судна перед вылетом был обнаружен дефект, требующий устранения и замены поврежденной детали.

«Устранение этого дефекта было обязательным условием для безопасного выполнения рейса», - отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

По ее словам, согласно расписанию, рейс должен был вылететь из Лондона в 11:20 по местному времени и прибыть в Киев в 14:40 по киевскому времени.

После устранения технического дефекта рейс вылетел в 22:35 по местному времени и прибыл в Киев в 01:45 12-го июля.

Е.Сацкая также сообщила, что в аэропорту Лондона пассажиры этого рейса были обеспечены питанием.

В то же время, МАУ не смогла обеспечить пассажиров задержанного рейса питанием на борту из-за запрета Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины использовать бортпитание из лондонского аэропорта.

Кроме того, Е.Сацкая отметила, что на задержку рейса также повлияли погодные условия в Лондоне 11 июля, а также уровень обслуживания пассажиров в аэропорту Лондона.

«Чаще рейсы МАУ задерживаются из-за медленного обслуживания пассажиров (аэропортовыми службами и хендлинговыми компаниями), на втором месте - слоты Евроконтроля. Задержки по техническим причинам за 2011 год и за первое полугодие 2012 года, согласно статистике МАУ, - на последнем месте», - сказал она.

Также Е.Сацкая сообщила, что, согласно статистике МАУ, в первом квартале 2012 года среднее время задержки рейсов авиакомпании составило 33,5 минут, во втором квартале - 32,9 минут.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.