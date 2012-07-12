Российский бизнес положил глаз на Крюковский вагоностроительный завод

Австрийская OW Capital Management GmbH, на 100% подконтрольная главе совета директоров российского производителя вагонов — Завод металлоконструкций (ЗМК) — Станиславу Гамзалову, намерена приобрести 28,66 млн простых именных акций или 25%+1 акцию Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ), пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Сообщение об этом вчера вышло в ведомостях ГКЦБФР. До сих пор австрийская компания акциями КВСЗ не владела.

По оценкам экспертов, 25% акций предприятия могут оцениваться в диапазоне $120-150 млн.

КВСЗ производит грузовые и пассажирские вагоны, запчасти и тележки к ним, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеров и дорожной техники. По итогам 2011 года предприятие увеличило чистую прибыль почти в 2,3 раза, до 680,2 млн грн. Производство грузовых вагонов за год увеличилось на 18%, до 10,7 тыс., а пассажирских — сократилось на 26%, до 28.

ЗМК по итогам прошлого года занимает девятое место в СНГ по объему производства вагонов. По данным INFOLine RAIL Russia, компания в 2011 году увеличила выпуск грузовых вагонов и платформ на 85,9%, до 5 тыс. Предприятие получило чистую выручку в размере $345 млн, чистая прибыль составила около $10 млн.

По мнению экспертов, если сделка с российским партнером состоится, КВСЗ будет иметь от нее немалые выгоды. "Эта сделка даст более надежный выход на российский рынок в преддверии планов РФ ввести ограничения на украинскую продукцию",— говорит гендиректор российского агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. Речь идет об инициативе российского "Уралвагонзавода", который совместно с "Первой" и "Второй грузовыми компаниями" разрабатывает программу по утилизации грузовых вагонов, для финансирования которой может быть введен сбор с импортеров вагонов в Россию.

Россия сейчас — основной рынок сбыта для украинских вагоностроительных компаний, 75% продукции украинских заводов экспортируется в Россию.