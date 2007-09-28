Социалисты говорят, что Банковая готовит план на случай поражения

Представители Соцпартии обратятся в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины по поводу проверки информации об использовании внутренних войск Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО после выборов, в случае неудовлетворения результатами “Нашей Украины – Народной самообороны”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Юрий ЗУБКО (фракция СПУ).

Другой народный депутат от СПУ, председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей ЧЕРВОНОПИССКИЙ продемонстрировал на пресс-конференции якобы документ Секретариата Президента Украины “План действий по обеспечению требований Президента Украины о проведении досрочных парламентских выборов”. В нем говорится, что в случае, если НУ-НС наберет на выборах “не мене 20%”, то выборы должны быть признаны недействительными и “ввести (на языке предоставленного текста - УНИАН) прямое президентское правление, по отдельному плану”. На вопрос журналистов, почему в тексте так много ошибок, он ответил, что они и сами их заметили. “Мы настоящий документ получили из интернета. К сожалению, как говорят, специалисты он повисел 20 минут и сайт после этого был заблокирован, что вызывает еще большие подозрения”, - отметил С.ЧЕРВОНОПИССКИЙ. Он добавил: “Я лично очень хотел бы, чтобы это была фальшивка”. В то же время он сказал, что ”по информации из моих источников, наработан план по введению в Киев частей внутренних войск, других частей, подразделений после 30 сентября”. Он отметил, что основаниями для этого может быть “провал на выборах НУ-НС” и поэтому разрабатываются планы, каким образом этот “провал нивелировать”.

Ю.ЗУБКО сообщил, что также имеется информация о том, что “в некоторых регионах Украины возможен срыв выборов со стороны оппозиции на избирательных участках”.

Он также призвал военных не подчиняться незаконным приказам и не принимать участия “в тех возможных разборках, которые планируются на Банковой и организовываются в Секретариате Президента”. “Мы знаем и уверены, что МВД будет стоять на позиции законности и охраны общественного спокойствия и ни в какие политические интриги не будет втянут”, - сказал Ю.Зубко. “Мы предостерегаем всех руководителей других силовых ведомств от каких-либо действий, которые могут быть направлены на утеснение и унижение достоинства людей, сегодня проживающих в Украине”, - сказал Ю.ЗУБКО.

Отвечая на вопросы журналистов, нельзя ли все это воспринимать как “черный пиар” в канун голосования, С.ЧЕРВОНОПИССКИЙ отметил, что “безусловно, никакого пиара нет”.