Киевская власть разрабатывает “Карточку школьника”

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, по словам заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, идею внедрить «Карточку школьника» впервые озвучили сами ученики, которые принимали участие в городском конкурсе проектов «СтратегиЯ».

«Она может дать ученикам возможность для проезда в общественном транспорте, обеспечить вход в культурные заведения, в частности, музеи, театры. Эта карточка вместе с базой данных сможет выполнять функцию электронного дневника, аккумулировать определенные средства для обедов, использоваться для системы «Безопасная школа», чтобы ученика пускали в школу. При ее разработке мы можем взять опыт Стокгольма, где работает такая карточка, и ученики школ имеют скидку на доступ к городской инфраструктуре в 30%», – отметил Р.Крамаренко.