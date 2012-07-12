Мэр Львова ищет 4 миллиона, украденные у учителей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, выявлен преступный сговор в расхищении средств, предназначенных на выплату заработной платы учителям, в размере почти 4 млн грн при участии бухгалтерии Галицкого отдела образования и некоторых школ этого района.

„Образовательная реформа, которую начали в прошлом году, в частности, подчинение районных отделов образования управлению образования, позволила выявить ряд грубых нарушений в хозяйственной деятельности образования. Как свидетельствует проверка управления контроля и аудита департамента «Администрация городского председателя», с марта 2010 года до апреля 2012 года выявлено нарушений на сумму до 4 млн грн в финансово-хозяйственной деятельности районного отдела образования”, - информирует пресс-служба мэрии.

„Я обратился в прокуратуру, в Службу безопасности Украины, чтобы исследовать эту тему. Виновные должны быть наказаны. Такие проверки будут и в отделах образования других районов города. Теперь мы можем понять, почему в прошлом году, когда планировалось реформирование структуры образования города, среди чиновников от образования было такое безумное сопротивление. Подчеркиваю, что средства разворованы из фонда зарплаты учителей», - отметил в комментарии УНИАН А.Садовый.