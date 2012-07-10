Мать подсудимого по делу Оксаны Макар считает, что ее сына запугали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, 10 июля, на заседании Центрального районного суда Николаева, выступая в качестве свидетеля по делу.

По словам Л.Погосян, Артем 10 марта вернулся домой очень поздно и лег спать, а на следующий день был расстроен. О случившемся подозреваемый рассказал матери только после допроса в милиции, в частности о том, что в баре познакомился с девушкой и потом пошли на квартиру к одному из приятелей.

Он также отметил, что не вступал в интимную связь с О.Макар, в отличие от двух других парней, которые там были, что один из парней задушил девушку, и все трое понесли ее на стройку, где один из парней поджег что-то и бросил на стройку.

"Сын ее не убивал и не насиловал. Водку купил он - это правда", - сказала мать подсудимого.

Л.Погосян заявила, что ее "сына легко можно запугать, что, собственно, двое других подсудимых и сделали".

Свидетель также сообщила, что не слышала от А.Погосяна ни имен, ни фамилий тех, кто был с ним вечером 9 марта. Повреждений на теле своего сына после этого преступления Л.Погосян также не видела.

В то же время она попросила суд при рассмотрении дела принять во внимание те показания, которые давала следователям 17 марта, поскольку отмечает ухудшение памяти после лечения в психиатрической больнице, куда попала после допроса в рамках досудебного следствия.

Также сегодня суд допросил свидетеля Олега Найду, который услышал стоны О.Макар со стройки и вызвал милицию. О.Найда заявил, что увидел девушку только когда ее забирал автомобиль «скорой помощи».

Кроме того, на заседания суда была зачитана выписка из медицинской карты потерпевшей после вызова «скорой». Согласно документу, когда девушка поступила в больницу со слабым запахом алкоголя, дышала нормально и была в сознании. Медики зафиксировали у О.Макар множественные кровоподтеки, кроме того, мышцы и кисть правой руки были обуглившиеся, а на шее виднелись следы от удушения.

Следующее заседание суда по делу О.Макар начнется в четверг, 12 июля, в 10.00 и будет проходить в открытом режиме.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии Eвгения Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eще и действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).