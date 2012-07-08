Аноним назначил "взрыв" Дворца спорта на 20.00

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 7 июля в 16.33 по спецлинии 102 в дежурную часть столичной милиции поступило анонимное сообщение с таксофона (как выяснилось, он находится на ул. Щербакова в Шевченковском районе Киева) о том, что столичный Дворец спорта заминирован, и он взорвется ровно в 20.00.

На указанное место выехали взрыво-техническая и следственно-оперативная группы, а также руководители Печерского райуправления милиции. На тот момент в помещении учреждения проходило богослужение. Всех его участников, около 8 тыс. человек, а также работников Дворца спорта пришлось срочно эвакуировать.

Во время обследования объекта и прилегающей к нему территории никаких взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.

Происшествие зарегистрировано в Печерском райуправлении, материалы переданы в Шевченковское райуправление - по территориальности места совершения преступления.

Оперативники принимают меры по розыску неизвестного абонента.