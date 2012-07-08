На взятке в 65 тысяч погорела госисполнитель

В Черкассах задержали госисполнителя Государственной исполнительной службы Черкасского района, которая требовала взятку 65 тыс. грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Виктория Скорикова, прокуратурой области возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного исполнителя отдела Государственной исполнительной службы Черкасского района, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УКУ (получение взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Установлено, что она, с мая по июль 2012 года требовала от потерпевшего денежные средства за содействие в выкупе его арестованного недвижимого имущества.

Госисполнитель задержан в порядке ст.115 УПК. По делу продолжается досудебное следствие.