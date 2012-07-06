Министр: в Украине один государственный язык

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, М.Кулиняк отметил: "Министерство культуры Украины занимается, в частности, и языковыми вопросами. Я хочу сказать одно: в Украине был и остается единственный государственный язык – это украинский язык.

Закон, который принят, больше сориентирован на нужды компактного проживания национальных меньшинств, которые будут иметь право вместе с государственным языком использовать и свой родной. Скажем, в Закарпатье, где много венгров, будет использоваться венгерский, так же - в местах компактного проживания поляков или россиян".

М.Кулиняк отметил, что сегодняшние события напоминают ситуацию перед началом Евро-2012, когда было очень много шуму, для которого на самом деле оказалось очень мало оснований. Данный закон никоим образом не вытесняет украинский язык как государственный.

"Просто все общественные организации наряду с государственными учреждениями должны прилагать максимум усилий для того, чтобы в первую очередь развивался украинский язык как государственный. Это должно быть в каждого в душе, каждый должен говорить на украинском языке. И никакие такие законы (они будут иметь локальный характер) не могут изменить ситуацию ни фактически, ни юридически», - отметил министр.

М.Кулиняк находился в Литве по случаю открытия в Вильнюсе выставки «Портреты правителей и вельмож Великого княжества Литовского из музеев Украины».