В Виннице пытались украсть военной земли на 6 млн гривен

Об этом 6 июля сообщил военный прокурор Центрального региона Украины, государственный советник юстиции 2 класса Николай Голомша во время заседание коллегии военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По словам Н.Голомши в I полугодии 2012 года прокуроры региона особое внимание уделялось законности использования земель обороны.

Н. Голомша отметил, что в этом году прокуратурам региона удалось избежать возбуждения уголовных дел по малозначительными фактами. Так, только по результатам надзорных проверок возбуждено пять дел с убытками более 1 млн грн. В частности, прокуратурой Киевского гарнизона направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Киевского КЭУ, за небрежности которого выбыла из пользования военного ведомства и была незаконно отчуждена гражданским лицам земельный участок военного городка № 254 площадью 2,31 га и стоимостью 2,8 млн грн.