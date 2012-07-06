В Ривном военные пытались утопить 8 ракетных комплексов «Фагот» и «Метис»
11:49, 06 июля 2012Общество
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Военнослужащие пытались утопить в противопожарном водоеме 8 ракетных комплексов "Фагот" и "Метис".
Комплекс "Метис"
Военная прокуратура Ривненского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении трех военнослужащих и начальника хранилища одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, военные "с целью сокрыть излишки оружия путем утопления в противопожарном водоеме пытались уничтожить противотанковые ракетные комплексы "Фагот" и "Метис" в количестве 8 единиц общей стоимостью более 680 тыс. грн".
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 411 Уголовного кодекса Украины.
В ходе следствия указанное оружие изъято и возвращено в воинскую часть. Досудебное следствие по делу продолжается.
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