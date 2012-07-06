В Ривном военные пытались утопить 8 ракетных комплексов «Фагот» и «Метис»

Военная прокуратура Ривненского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении трех военнослужащих и начальника хранилища одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, военные "с целью сокрыть излишки оружия путем утопления в противопожарном водоеме пытались уничтожить противотанковые ракетные комплексы "Фагот" и "Метис" в количестве 8 единиц общей стоимостью более 680 тыс. грн".

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 411 Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия указанное оружие изъято и возвращено в воинскую часть. Досудебное следствие по делу продолжается.