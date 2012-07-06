Компания победила в газовом конкурсе, предложив крупный бонус

Как передает корреспондент, об этом сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов в ходе круглого стола на тему: «Доходы бюджета и новый Таможенный кодекс: основные риски сохранения стабильности» в Киеве.

«В конце мая было два аукциона по продаже месторождений газа - Олесского и Юзовского. Выиграли иностранные компании Сhevron и Shell. Предварительно каких-то бонусов не планировалось за участие и выигрыш в этих тендерах. При этом в одном из тендеров, для того чтобы победить, одна из компаний предложила бонус в размере 360 млн долл., которые придут в этом году», - сказал Ю.Колобов.

Название компании, предложившей бонус, министр не уточнил.

Также Ю.Колобов отметил, что до конца года планируется провести еще 4 аналогичных тендера.

«До конца года мы еще планируем провести 4 таких тендера, причем в отличие от этих месторождений (имеются в виду Олесское и Юзовское месторождения - УНИАН), эти 4 более мощные», - сообщил министр.

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Как сообщал УНИАН, в мае т.г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

Сhevron и Shell планируют начать промышленную добычу сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях в 2017 году.

На участие в конкурсах подали заявки 5 транснациональных компаний.

В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

Напомним, в феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

По прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции.