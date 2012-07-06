На корабле взорвался компрессор

03:22, 06 июля 2012
Общество
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Севастопольская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва на судне «Рыболов-1».

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора города Валерий Ястрембский, согласно обстоятельствам дела, утром 12 июня рефмеханик суда, рефмашинист и матрос проводили испытание судовой системы кондиционирования, которая не работала до этого длительное время. Под действием избыточного давления в системе охлаждения произошел взрыв компрессора и одновременно вспыхнула находившаясь в нем воздушно-масляная смесь. В итоге рефмашинист и матрос получили ожоги различной степени тяжести. На следующий день матрос от полученных травм умер в реанимации.

Дело возбуждено по ст. 272 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия).

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