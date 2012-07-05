На Харьковщине на краже попались братья-милиционеры

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на Харьковского межрайонного транспортного прокурора Дениса Чехунова.

По его данным, в ночь на 3 июля на территории железнодорожной станции Лозовая правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались похитить электрооборудование. Во время задержания они оказали сопротивление, нанеся работникам милиции телесные повреждения.

Несмотря на это, воры были задержаны. Ими оказались двое братьев - прапорщик и старшина милиции.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Харьковская межрайонная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением работником правоохранительного органа, сопротивление работнику правоохранительного органа).