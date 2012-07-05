На Закарпатье упал самолет пограничников: трое погибших

08:33, 05 июля 2012
Общество
2775

На Закарпатье упал самолет Госпогранслужбы, погибли три человека.

4 июля поблизости от с. Русский Мочар Великоберезнянского района Закарпатской области произошло падение легкомоторного самолета Diamond DA-42 Государственной пограничной службы. Погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, самолет проводил облет государственной границы в горной местности.

К спасательным работам привлекались 480 человек, а также 25 единиц техники, в том числе от МЧС 90 человек, 13 единиц техники и вертолет Ми-8.

Причина и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter