Десятки человек пострадали от слезоточивого газа под Украинским домом

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент десятки людей пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.

Также митингующие передают друг другу бутылки с водой и выбрасывают остатки амуниции, разбросанной беркутовцами. В частности, брошенный со стороны милицейской колонны спецназначения шлем, попал в корреспондента УНИАН.