Десятки человек пострадали от слезоточивого газа под Украинским домом

11:28, 04 июля 2012
Общество
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Бойцы спецподразделения «Беркут» несколько раз применяли сегодня против участников митинга в защиту украинского языка под Украинским домом слезоточивый газ.

Язык

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент десятки людей пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.

Также митингующие передают друг другу бутылки с водой и выбрасывают остатки амуниции, разбросанной беркутовцами. В частности, брошенный со стороны милицейской колонны спецназначения шлем, попал в корреспондента УНИАН.

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