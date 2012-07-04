Десятки человек пострадали от слезоточивого газа под Украинским домом
11:28, 04 июля 2012Общество
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Бойцы спецподразделения «Беркут» несколько раз применяли сегодня против участников митинга в защиту украинского языка под Украинским домом слезоточивый газ.
Беркут бросался шлемами? Фото Р. Романюка
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент десятки людей пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.
Также митингующие передают друг другу бутылки с водой и выбрасывают остатки амуниции, разбросанной беркутовцами. В частности, брошенный со стороны милицейской колонны спецназначения шлем, попал в корреспондента УНИАН.
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