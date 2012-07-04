«Беркут» оттеснил депутатов от служебного входа в Украинский дом

Как передает корреспондент УНИАН, милиция вытеснила митингующих от служебного входа, высвободив проезд для Президента.

Милиция продолжает оттеснять людей.

Как известно, через несколько минут сюда должен приехать Президент Украины Виктор Янукович для проведения пресс-конференции.

Милиция создала живую цепь возле въезда к Украинскому дому.

Продолжаются столкновения, в которых, в частности принимают участие журналисты.

Над толпой бросают шлемы беркутовцев.

Участники митинга поют Государственный гимн Украины.