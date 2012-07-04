Власти Харькова избавились от "нелепого" памятника Независимости

Памятник в виде 16-метровой колонны, на вершине которой сидит орел, а у подножия стоит девочка, был установлен в честь 10-летия независимости Украины в 2001 году, пишет Газета по-украински.

Скульптуру девочки сначала отделили от постамента. Затем автокран и автовышка начали демонтировать фигуру орла с вершины.

Объяснить действия властей к журналистам вышел главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий. Он заявил, что памятник демонтируют, потому что он не вписывается в новый план транспортной развязки площади.

"Посмотрите на этот памятник - вокруг одни машины, ни одного человека. Это не только сегодня, а в течение 10 лет. Только раз в год, на День Независимости чиновники приходят класть венки. А все потому, что пешеходам сюда трудно добраться. Памятник стоит на острове. Для того, чтобы до него дойти, нужно преодолеть серьезную транспортную магистраль. Посмотрите - ни лавки. Эта площадь не работает. В проекте перепланировки транспортной системы города эта площадь уже не будет такой островной. Ее реконструкцию мы начали с демонтажа памятника. В новую планировку площади он не вписывается", - рассказал он.

К тому же архитектор раскритиковал художественные качества скульптуры. Назвал монумент Независимости нелепым и неграмотным.