Кабмин облегчил жизнь водителям: регистрировать авто стало проще

Соответствующее постановление принято 27 июня.

Согласно постановлению, также отменено сохранение за транспортным средством номерного знака при перерегистрации его на другого собственника в пределах одного региона.

Документ также предусматривает отмену обязательного предъявления транспортного средства при его перерегистрации в связи со сменой места жительства владельца и при восстановлении утраченных или испорченных документов.

Кроме того, постановлением предусмотрена возможность прямой перерегистрации транспортного средства с одного владельца на другого при его отчуждении, а также проведение добровольного экспертного обследования транспортного средства исключительно по письменному требованию владельца.

Владельцы транспортных средств могут зарегистрировать или перерегистрировать их независимо от места своей регистрации или жительства или региона регистрации транспортного средства.