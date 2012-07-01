В Тернопольской области крестьяне перекрыли трассу государственного значения

Около 500 жителей села Большой Ходачков Козивского района Тернопольской области перекрыли автотрассу государственного значения Тернополь – Стрый – Кировоград – Знаменка с требованием повлиять на ситуацию с расположением птицекомплекса в их селе, которое они считают незаконным и таким, который грозит экологической бедой.

Об этом УНИАН сообщила одна из протестующих, жительница села Ольга Деркач.

По ее словам, люди уже три года ведут борьбу против строительства птицекомплекса в селе, ведь ферма по выращиванию индюков грозит здоровью местных жителей. Крестьяне написали уже 46 обращений в различные инстанции, но получили только отписки.

«Завтра будет проходить судебное заседание по поводу признания недействительным договора об аренде земли между Великоходачковским сельским советом и предприятием «Агропродсервис Плюс». Поэтому люди сегодня вышли, чтобы заявить о себе и добиваться того, чтобы суд вынес справедливое и законное решение, учитывая мнение крестьян», – сказала О.Деркач

Работников правоохранительных органов пока на месте нет. В то же время из-за перекрытия дороги на трассе уже образовался затор из почти 100 автомобилей.