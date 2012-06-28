Почти 700 человек спасает Ялтинский заповедник (фото)

Как сообщает пресс-служба Главного территориального управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, по состоянию на 8 часов утра в связи с ухудшением погодных условий, а именно увеличением скорости ветра до 25 м/с и невозможностью тушения пожара личным составом в труднодоступных местах, огонь распространился на площадь до 8 га.

К тушению пожара привлечены подразделения МЧС, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, сотрудники внутренних войск МВД Украины, бригады береговой охраны Вооруженных Сил.

Для тушения пожара была обеспечена бесперебойная подача воды автоцистернами. С плато (высшая точка) по магистральной линии (более 4 км) к месту пожара было подано 600 куб. м воды. Личным составом ведется тушение подручными средствами и ранцевыми опрыскивателями.

Вертолет МЧС Украины «Ми-8» осуществил 5 сбросов воды. Планируется привлечение еще одного вертолета МЧС Украины «Ми-8» и двух самолетов из города Нежин, которые будут работать в составе авиазвена.

Сегодня утром штаб по ликвидации пожара посетили председатель Совета Министров АРК Анатолий Могилев и мэр города Ялта Алексей Боярчук.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в 18.00 поблизости г. Ялта в районе ущелья «Уч-Кош» (Ялтинский горно-лесной природный заповедник) произошло возгорание лесной подстилки и кустарника на площади 0,2 га. Из-за сильного ветра огонь распространился на большую территорию.