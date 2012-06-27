В Крыму задержали председателя сельсовета - опять космическая взятка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Установлено, что чиновники, фамилии которых не разглашаются, вымогали деньги за содействие в выигрыше в конкурсе на право аренды объекта в регионе.

Сегодня прокуратура возбудила уголовное дело против них. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.28 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины – «получение взятки по предварительному сговору».