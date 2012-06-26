Во Львове объявили лауреатов премии имени Степана Бандеры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, сегодня, в начале работы ХІХ сессии Львовского областного совета, председатель областного совета Олег Панькевич объявил имена первых лауреатов в трех номинациях областной премии имени Героя Украины Степана Бандеры.

Как отмечается в сообщении, по итогам заседания жюри по присуждению премии определены первые лауреаты: в номинации «Общественная деятельность» победителем стал Олег Баган – научный работник, публицист, общественный деятель, руководитель ОО «Научно-идеологический центр имени Дмитрия Донцова», составитель многих научно-публицистических изданий, издатель из Дрогобыча Львовской области; в номинации «Политическая деятельность» победителем стал Александр Панченко – общественный деятель, политик, издатель, правозащитник и краевед из города Лохвица Полтавской области; в номинации «Научно-учебная деятельность по развитию национального государства» определены два победителя, которыми стали Ярослав Гаврилюк – народный артист Украины, режиссер, составитель книги «Крути. Січень 1918 року» («Круты. Январь 1918 года»), из Киева и Евген Перепичка – историк, общественный деятель, автор десятков исследовательских трудов, в частности «Феномен Степана Бандери», публицист из Львова.

Торжественное вручение премии, размер которой составляет 20 тысяч гривен, состоится 30 июня 2012 года.

Справка УНИАН. Областная премия имени Героя Украины Степана Бандеры была утверждена решениям Львовского областного совета от 16 марта в 2012 г. № 423. Согласно положению, премию областного совета назначают в сфере национального создания государства. Премией отмечают общественных и политических деятелей, государственнических и общественных институтов, научных работников за весомый вклад в развитие национального Украинского государства, судьбоносные общественно-политические решения и научно-теоретические наработки в сфере развития государства.

Премию присуждают ежегодно накануне 1 января – дня рождения Степана Бандеры (в этом году – по случаю Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года с торжественным вручением 30 июня 2012 года).

Соискатели на премию (человека или институт) выдвигают общественные, политические и научные институты с обязательными рекомендациями, по меньшей мере, трех авторитетных общественных, политических и научных деятелей с помощью представления текстового тезисного изложения общественной, политической и научной деятельности и ее результатов в развитии украинского государства (проект, изобретение, инвестиции, научно-теоретические труды: монография, пособие и другие труды соответствующего направления).

Львовский областной совет сохраняет за собой право выдвижения собственной кандидатуры с приглашением к участию в конкурсе.

Соискатели на премию не ограничены проживанием на территории Львовской области.