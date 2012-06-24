В Украине на одного вождя меньше

03:16, 24 июня 2012
Общество
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В городе Шполе Черкасской области демонтировали памятник Ленину, который стоял на территории сахарного завода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО "Свобода", демонтаж состоялся согласно решению Шполянского горсовета, принятым по требованию депутатов от ВО "Свобода". Решение о демонтаже было принято к годовщине чествования жертв политических репрессий.

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