В Украине на одного вождя меньше
03:16, 24 июня 2012Общество
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В городе Шполе Черкасской области демонтировали памятник Ленину, который стоял на территории сахарного завода.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО "Свобода", демонтаж состоялся согласно решению Шполянского горсовета, принятым по требованию депутатов от ВО "Свобода". Решение о демонтаже было принято к годовщине чествования жертв политических репрессий.
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