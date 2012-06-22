Дальнобойщик организовал «разбойное нападение на себя»

Как сообщила УНИАН работник Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, в дежурную часть Житомирского райотдела милиции поступило сообщение, что в в селе Глубочица совершено разбойное нападение на 49-летнего жителя Харькова, водителя-дальнобойщика. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Житомирского райотдела милиции и областного УМВД.

Потерпевший в результате нападения заявитель рассказал, что около первого часа дня во время остановки под Житомиром к его фуре подъехал автомобиль «Ауди». Из машины якобы вышли двое мужчин и, наставив обрезы охотничьих ружей, забрали из металлического сейфа кабины 500 тысяч гривен, которые предназначались для приобретения товара. По словам потерпевшего, из-за испуга он не успел запомнить номерные знаки автомобиля нападающих.

Пока эксперты пытались обнаружить все возможные следы преступления, оперативники опрашивали пострадавшего дальнобойщика. Правоохранителей удивило, что о таком дерзком преступлении мужчина сообщил в милицию лишь через четыре часа.

Как рассказал УНИАН первый заместитель начальника Житомирского РВ УМВД Украины в области Николай Нишпал, милиция "поймала" дальнобойщика на лжи. Правоохранители выяснили, что таким образом мужчина хотел присвоить полмиллиона гривен, которые директор его фирмы отдал ему для приобретения товара. Надеясь остаться безнаказанным, дальнобойщик даже предложил милиционерам разделить эти полмиллиона гривен. Получив отказ на это предложение, выдумщик показал, где спрятал чужие деньги.

Оказалось, что пакет с 500 тысячами гривен дальнобойщик положил под кустарник в лесопосадке за 10 метров от места, где якобы произошло вымышленное разбойное нападение.

Как уточнил УНИАН начальник следственного управления УМВС Украины в Житомирской области Василий Дячук, за заведомо ложное сообщение о совершении преступления в корыстных целях (ч.2 ст.383 УКУ) теперь дальнобойщику грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. По этому факту возбуждено уголовное дело.