Осужденный за избиение рыбаков экс-глава РГА снова «отличился»

Буковинская организация партии «Батьківщина» заявляет, что бывший глава Заставновской райгосадминистрации Михаил Бойчук, приговоренный к 5 годам лишения свободы условно за избиение рыбаков, выстрелами из ружья отгонял детей, которые на поле выпасали скот вблизи завода минеральной воды «Хрещатик», которым он владеет.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Черновицкой областной организации «Батьківщина», «21 и 22 июня М.Бойчук ходил в поле и стрелял в воздух, чтобы дети со скотиной оставили это поле, и ушли. Территорию вокруг завода он, очевидно, по-барски, считает своей. А людей, очевидно, крепостными».

Жители Хрещатика обратились за помощью к заместителю председателя районной организации ВО «Батьківщина» Раисе Ильчук, которая вызвала милицию.

Работники милиции уже расспросили местных жителей и берут объяснения у самого М.Бойчука.

«Это заявление просим считать официальным запросом к правоохранительным органам относительно законности владения условно осужденного гражданина Бойчука оружием и относительно рассмотрения дальнейшей возможности пребывания его на свободе», - говорится в заявлении буковинской «Батьківщини».

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Ситуацию с выстрелами также подтвердили УНИАН в ГУ МВД Украины в Черновицкой области.

В сообщении милиции говорится, что сегодня около 9.00 на оперативную линию «102» Заставневского райотдела милиции поступила информация от гражданина Ильи Чухрия о том, что «в селе Хрещатик возле территории завода «Хрещатик» один из бывших руководителей района из своего собственного автомобиля, из неизвестного оружия осуществил несколько выстрелов по птицам».

Как говорися в заявлении ГУ МВД, следственно-оперативная группа райотдела милиции выехала и осмотрела место события, опрашивает жителей, проживающих в районе завода, и работников завода. «Было установлено, что некоторые жители села слышали звуки подобные выстрелам», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года председатель Заставневской РГА М.Бойчук со своим братом, зятем и двумя охранниками пруда пытали четырех рыбаков, которые без разрешения ловили рыбу в частном пруду. Людей приковывали кандалами к электроопоре, били битами, ломали ребра, выбивали зубы, стреляли над головой из разных видов оружия, угрожали утопить и «накормить ими рыб». Благодаря СМИ, дело приобрело широкую огласку.

В начале 2012 года Першотравневый районный суд Черновцов приговорил М.Бойчука, его брата и зятя за избиение рыбаков к 5 годам лишения свободы условно. Один из охранников приговорен к 5,5 годам заключения, другой – к 6,5 годам.

Прокуратура Черновицкой области считает слишком мягким приговор суда по этому делу.