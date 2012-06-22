УкрФА просит провести спецрасследование импорта ферросплавов

Об этом говорится в пресс-релизе УкрФА, переданном УНИАН.

В УкрФА подчеркивают, что некорректные статистические данные, касающиеся экспорта ферросплавов, негативно влияют на решение вопроса о введении специального расследования относительно агрессивного импорта ферросплавной продукции в Украину.

«Украинские производители ферросплавной продукции уже несколько лет несут значительный ущерб в результате массового, постоянно возрастающего, неконтролируемого со стороны государства, импорта ферросплавов в Украину. УкрФА уже несколько раз обращалась к Министерству экономического развития и торговли Украины с жалобами против массового импорта ферросплавов в Украину. Однако постоянно получала отказ в возбуждении специального расследования из-за, среди прочего, несоответствия данных производителей статистическим данным», - говорится в обращении УкрФА.

В Ассоциации объясняют, что разногласия в статистических данных относительно экспорта ферросплавов с территории Украины возникает потому, что не производители ферросплавов, а другие компании - резиденты Украины (которые покупают ферросплавы у производителей) осуществляют дальнейшую перепродажу приобретенных ферросплавов за границу и, пользуясь наличием у заводов-товаропроизводителей брокерских лицензий, заказывают услуги по таможенному декларированию товара для его экспорта.

«Заводы-товаропроизводители являются декларантами во время таможенного оформления товара, который покупатели перепродают за границу. Вполне очевидно, что декларант не является продавцом товара, а лишь предоставляет брокерские услуги продавцу и/или покупателю товара, а следовательно, такие продажи не могут учитываться ни Государственной таможенной службой (ГТС) Украины, ни Госкомстатом Украины как непосредственный экспорт заводов-товаропроизводителей из Украины в другие страны», - подчеркивают в УкрФА .

Ассоциация также сообщает, что уже обратилась к ГТС Украины с просьбой предоставить данные о фактическом экспорте ферросплавов из Украины, который был осуществлен непосредственно заводами-товаропроизводителями, а также - провести проверку данных о росте объемов импорта в Украину ферросплавной продукции.

УкрФА просит ГТС Украины «после установления фактов значительного роста импорта в Украину вышеуказанных товаров, в порядке ч.1 ст.5 Закона Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину», уведомить Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) об установленных фактах, и рекомендовать начать специальное расследование относительно таких фактов», - резюмирует УкрФА и обращается к Кабмину с просьбой, чтобы правительство, со своей стороны, способствовало контролю за решением вопросов, которые Ассоциация подняла перед Государственной таможенной службой Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня УкрФА направила письмо в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) с просьбой открыть специальное расследование агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.

Как отмечается в письме УкрФА , рост импорта феросиликомарганца в Украину в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, составил 144%. Как следствие, национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены (в 2011 году, по сравнению с 2010 годом) уменьшить объемы производства данного сплава на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13%. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, доля национального производителя в потреблении ферросиликомарганца украинскими метпредприятиями снизилась на 43%, рентабельность украинских производителей ферросиликомарганца сократилась на 49%, финансовый результат деятельности украинских ферросплавных заводов, производящих ферросиликомарганец, упал на 62%. Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%. При этом остатки готовой продукции выросли на 70%.