Шахтерских вдов освободили от налога на бесплатный уголь

Измения касаются “... совершенствования налогообложения вдов умерших пенсионеров угольных предприятий, при жизни имевших право на бесплатное получение бытового топлива» (№10088).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 308 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено применение единого подхода при освобождении от налогообложении предоставленного согласно нормам Горного закона Украины бытового топлива, как членам семей (вдовам) работников, погибшим (умершим) на предприятиях по добыче (переработке) угля, которые имеют право на пенсию в связи с утратой кормильца, а также и членам семей (вдовам) умерших пенсионеров, которые при жизни имели такое право.

Закон дополняет перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогообложения, в том числе доход со стоимости безвозмездно предоставленного угля и угольных брикетов и компенсация стоимости такого угля членам семей (вдовам) умерших пенсионеров, при жизни имевшим право на бесплатное получение угля, которые получают пенсии в связи с утратой кормильца, а также относит в состав расходов предприятий стоимость бытового топлива, безвозмездно предоставленного в соответствии со статьями 43 и 48 Горного закона Украины вышеупомянутой категории лиц.