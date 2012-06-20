На окраине Одессы нашли джип с трупом брата председателя РГА

Об этом сообщил сегодня УНИАН источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в милиции, одного их прохожих удивило то, что джип несколько часов стоял на обочине Ленинградского шоссе со включенным двигателем. Заглянув сквозь стекла в салон, он увидел мертвого водителя. О чем сообщил в дежурную часть горУВД.

Выяснилось, что смерть наступила от огнестрельного ранения в висок – в салоне найден револьвер с одной стреляной гильзой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины гибели владельца джипа, закрытого на замок изнутри, не исключая также версию самоубийства.

В Отделе по связям с общественностью Одесского облУВД пока не комментируют факта гибели автомобилиста, отмечая лишь тот факт, что его деньги и документы из автомобиля не похищены.