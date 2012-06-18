В Украине на этой неделе - до 36°

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

Он отметил, что эти дожди не должны быть слишком интенсивными, однако 22-23 июня во время прохождения через территорию Украины активного атмосферного фронта можно ожидать выпадение града, а также шквалистое усиление ветра.

В то же время Н.Кульбида отметил, что на протяжении недели в Украине удержится жаркая погода, температура будет достигать 30-36 градусов почти во всех регионах. Только на западе жара будет меньше – температура преимущественно будет составлять 24-29 градусов.