Донецкие чернобыльцы рассчитывают перехватить Януковича перед футболом

Об этом сообщил УНИАН председатель Донецкой областной общественной организации ВО «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Владимир Деркач.

Он напомнил, что завтра у стен Донецкой облгосадминистрации чернобыльцы намерены продолжить свою акцию протеста и провести митинг с требованием исполнения социальных законов в Украине.

По словам В.Деркача, митинги протеста организация «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» проводит в Донецке с 11 июня, и завтра «у нас очень ответственный день – это пятница, 15 июня, будет играть наша сборная, и Президент будет здесь».

В.Деркач подчеркнул, что чернобыльцы не раз обращались к Президенту Украины, но ни разу он не высказал своего мнения по их вопросу.

«Наша цель – встретиться с Януковичем и услышать из его уст мнение о нашей проблеме. По нашей теме высказывался и Азаров, и Тигипко, а вот Янукович – нет, не выражал свое отношение по нашей проблеме о неисполнении решения судов на территории Украины», - пояснил лидер чернобыльцев и добавил: «Есть большая надежда на то, что мы все-таки встретимся. Надежда умирает последней… Когда он прилетит? За 10 минут до начала матча или как - не знаем…».

В.Деркач также сообщил, что завтра акцию в Донецке должны поддержать чернобыльцы из западной и центральной Украины.

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Как сообщал УНИАН, согласно принятому осенью 2011 года постановлению Кабмина № 1210, были определены размеры пенсий чернобыльцам, где предусмотрен формульный подход расчета в зависимости от заработка Но такие категории чернобыльцев как военнослужащие срочной службы, на тот момент не имевшие зарплаты, и переселенцы, получили в разы урезанные новые пенсии.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий и глава Донецкого областного совета Андрей Федорук обратились 22 февраля 2012 года с письмом к вице-премьер-министру Украины Сергею Тигипко и «попросили обратить внимание на проблемы двух групп чернобыльцев, которым по принятому постановлению выплаты были значительно снижены против судебных решений».

23 марта на пресс-конференции в Донецке С.Тигипко пообещал А.Шишацкому в ближайшее время решить данный вопрос.

С 11 июня чернобыльцы Донецкой области объявили о ежедневных акциях протеста у стен ОГА. Они настаивают на встрече с В.Януковичем.