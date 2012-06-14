Первые 30 семей, которые получили дешевую ипотеку, - киевляне

Государственная программа строительства доступного жилья, по которой можно получить льготную ипотеку под 3% годовых в Киеве уже работает. Первые 30 семей, которые стали ее участниками в Украине - киевляне. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Киев» сообщил председатель КГГА Александр Попов.

«Желающих принять участие в этой программе среди киевлян очень много. Зеленый свет включен. Проект уже успешно работает. Это не разовая акция, а государственная программа, государственная поддержка - реально действующий механизм улучшения жилищных условий. Я советую всем воспользоваться программой «Доступное жилье» - это очень выгодно», - призвал киевлян Александр Попов.

Он также сообщил, что благодаря внедрению программы, Киев рассчитывает существенно увеличить количество новостроек. А это, в свою очередь, означает оживление в строительной отрасли, т.е. создание новых рабочих мест, улучшение социальной защиты киевлян.

«Я убежден, что это даст возможность увеличить количество строительства жилья. В прошлом году мы построили 1 миллион 500 тысяч квадратных метров - это был рекорд, я напомню, за всю историю строительства жилья в Киеве. А в этом году программа позволит построить еще больше. Киев будет развиваться за счет, в том числе, строительства доступного жилья», - сказал Александр Попов.

Напомним, для упрощения процедуры получения льготного кредита на жилье под 3%, 29 мая на базе Ипотечного центра Киева и Киевской области (ул. М. Кривоноса, 2-А, корпус 3) заработало единое окно. Центр позволяет в одном месте получить все необходимые документы и информацию, чтобы стать участником программы. Здесь работают представители строительных компаний, банков, консультанты Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Участниками программы в столице стали 4 банка. Они предоставляют кредиты, процентная ставка по которым не превышает 16% годовых. Впрочем заемщик платит только 3%, остальное - компенсирует государство. Первый взнос не превышает четверти стоимости жилья. Воспользоваться таким кредитом могут не только очередники, но преимущество будут предоставлять семьям с детьми, и тем кто нуждается в улучшении жилищных условий.