Украинцев заставят пахать по 12 часов в сутки

Об этом в интервью " Газете киевской" сказала доктор меднаук и завотделом Института медицины труда Антонина Максимовна. Так, статья 143 нового Кодекса дает право работодателю устанавливать 12-часовой рабочий день. А общая продолжительность рабочей недели не должна превышать 48 часов.

"Сейчас у нас 8-часовой рабочий день и 40-часовая рабочая неделя. Проблем в этом новшестве несколько: во-первых, никак не расписаны компенсации за 4 часа дополнительного рабочего времени – ни отпусков, ни отгулов, ни денежных компенсаций. Фактически рабочий становится подневольным, зависящим от прихотей работодателя. Во-вторых, это нарушение процесса восстановления организма и прямой путь к увеличению профзаболеваний", - сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, работодатель получает право самостоятельно принимать нормативные акты, обязательные для сотрудников.

"На практике это означает, что работодатель может установить в офисе дресс-код, навязать вам язык общения или ввести в офисе курсы английского и собирать за них плату", - отметила А.Максимова.

Также эксперт обратила внимание на то, что испытательный срок в законе увеличивается до 6 месяцев, а письменное оформление фактически существующих трудовых отношений может быть осуществлено в любое время. Еще один недочет - работодателю позволено увольнять работника за две недели на малых предприятиях.

"Раньше увольнение происходило за два месяца. Прогнозирую, что произойдет фиктивный раздел больших предприятий на малые – например, на большом металлургическом заводе каждый участок назовут малым предприятием. Кроме того, работодатель может не объяснять причин увольнения. И наконец, третий момент: работодатель получает право увольнять матерей и отцов-одиночек – в новом кодексе имеется 11 причин для увольнения", - подчеркнула А. Максимова.