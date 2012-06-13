Убийце 8-летней девочки дали пожизненное

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры области Александр Зайцев, судебное заседание состоялось сегодня.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 октября 2011 года в Ровеньках 36-летний мужчина изнасиловал и убил девочку, а тело спрятал в шкаф в квартире. 5 октября мужчина был задержан.