Убийце 8-летней девочки дали пожизненное
15:33, 13 июня 2012Общество
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В Ровеньках Луганской области городской суд осудил 36-летнего мужчину на пожизненное заключение за изнасилование и убийство 8-летней девочки.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры области Александр Зайцев, судебное заседание состоялось сегодня.
Как сообщал УНИАН, вечером 3 октября 2011 года в Ровеньках 36-летний мужчина изнасиловал и убил девочку, а тело спрятал в шкаф в квартире. 5 октября мужчина был задержан.
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