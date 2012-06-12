В Киеве задержали иностранцев, которые торговали наркотиками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Шевченковского райуправления милиции, в каждую группу входили не только граждане Украины, но и иностранцы - граждане Эстонии и Панамы.

В частности, 43-летний гражданин Эстонии продолжительное время занимался поставками кокаина, амфетамина и экстази в Украину. В доме своего 31-летнего племянника устроил настоящую «наркотическую камеру хранения», говорится в сообщении. В основном наркотики распространяли среди молодежи и в ночных развлекательных заведениях столицы.

Непосредственно у дяди и племянника, а также из их хранилища работники ОБНОН Шевченковского райуправления милиции изъяли наркотических и психотропных веществ на общую сумму более 60 тыс. долл.

В то же время 32-летний лидер другой группы наркодилеров имеет двойное гражданство Грузии и Панамы. Он избрал очень опасный способ доставки тяжелых наркотиков, отметили в милиции, прибавив, что контейнером для перевозки служил его собственный желудок. Больше года он ввозил кокаин из Панамы в Украину. Последний раз он приобрел полкилограмма кокаина стоимостью более 100 тыс. долл. Накануне он сообщил о приезде своему «коллеге» по сбыту наркотиков и договорился о встрече в центре Киева. Во время деловой встречи мужчины и были задержаны работниками отдела борьбы с незаконным обращением наркотиков Шевченковского райуправления милиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 307 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о избрании относительно задержанных меры пресечения.

За подобное преступление действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к налаживанию сбыта психотропных и наркотических веществ в столице.