Погода на завтра
14:48, 12 июня 2012Общество
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Завтра в западных, северных и центральных областях Украины пройдут кратковременные грозовые дожди.
|В столице завтра ожидается кратковременный дождь с грозой
В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
В столице кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.
12 июня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-25°; в Днепре возле Киева 20°.
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