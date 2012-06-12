Днепропетровские террористы каждую ночь прогуливались под окнами СБУ

- Собраны все необходимые доказательства, в том числе снимки с камер видеонаблюдения, на которых засняты эти люди. Известен тип взрывчатки и ее сборка, - говорит руководитель СБУ Игорь Калинин.

По данным СБУ, никакого политического подтекста теракты не имели. Мотивом преступлений были деньги - $4,5 миллиона - 10 центов за жизнь каждого украинца.

- Они очень хорошо подготовились к последним апрельским взрывам в Днепропетровске, начитались шпионской литературы, - рассказывает начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. - Меняли сим-карточки на телефоне, адреса регистрации в Интернете, даже схему с кредитными карточками заимствовали. При этом настолько были уверены, что на их след не выйдут, что каждую ночь прогуливались под окнами СБУ в Днепропетровске, проверяя, работают ли по их поиску или нет.

Правоохранители решили остановить игру после того, как они угрожали взорвать детскую площадку.

Как рассказал изданию следователь, участвовавший в задержании, когда на квартиру к главарю прошли сотрудники СБУ, он от неожиданности упал в обморок.

- Задержанные дают показания, мы надеемся, чистосердечные, - говорит глава СБУ Игорь Калинин. - Никакого физического и психологического давления на них не оказывалось. Мы надеемся, что к сентябрю расследование будет завершено и дело уйдет в суд.