За Украину не смогли поболеть в 350 населенных пунктах
08:51, 12 июня 2012Общество
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В Украине без электроснабжения остаются 347 населенных пунктов, которые были обесточены в результате непогоды в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июня.
|За две ночи были обесточены 696 населенных пунктов в десяти областях
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, за две ночи были обесточены 696 населенных пунктов в десяти областях.
На сегодняшний день восстановлено электроснабжение 218 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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