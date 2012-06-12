За Украину не смогли поболеть в 350 населенных пунктах

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, за две ночи были обесточены 696 населенных пунктов в десяти областях.

На сегодняшний день восстановлено электроснабжение 218 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.