Ежегодно Украина выдает иностранным полициям 300 человек

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Александр Лавринович по случаю годовщины вступления в силу для Украины ряда международных конвенций.

В частности, 9 июня 1998 года для нашей страны вступила в силу Европейская конвенция о взаимной помощи в уголовных делах 1959 года с Дополнительным протоколом 1978 года к ней. Данное международное Соглашение является наиболее применимым для Украины из ряда дву- и многосторонних международных договоров, положениями которых урегулирован вопрос предоставления международной правовой помощи в уголовных делах.

Кроме того, в этот же день 9 июня 1998 вступили в силу для нашего государства Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 года вместе с Дополнительным протоколом 1975 года и Вторым дополнительным протоколом 1978 года. Эти международные соглашения применяются в отношениях Украины с большинством европейских государств.

По словам министра юстиции, практика применения этих договоров о предоставлении международной правовой помощи в уголовных делах и выдаче правонарушителей, свидетельствует, что количество запросов, которые рассматриваются Министерством юстиции Украины, растет из года в год.

Так, например, в 2004 году было рассмотрено 592 запроса о предоставлении международной правовой помощи в уголовных делах, в 2005 году - 732 запроса, в 2006 году - 914 запросов, в 2007 году – 803 запроса, в 2008 году - 874 запроса, в 2009 году - 595 запросов, в 2010 году – 748 запросов, в 2011 году - 835 запросов.

При этом, наибольшее количество запросов о предоставлении международной правовой помощи в уголовных делах на сегодняшний день рассматривается из Турецкой Республики, Венгерской Республики, Португальской Республики, Чешской Республики, Республики Польша, Федеральной Республики Германия и Российской Федерации.

Что касается Конвенции о выдаче правонарушителей, то, например, в 2004 году Министерством юстиции Украины были проработаны 224 соответствующих запроса, в 2005 году – 346 запросов, в 2006 году – 322 запроса, в 2007 году – 289 запросов, в 2008 году – 355 запросов, в 2009 году – 363 запроса, в 2010 году – 293 запроса, в 2011 году – 339 запросов.

Наибольшее количество запросов о выдаче правонарушителей на сегодняшний день рассматривается с Российской Федерацией, Грузией, Молдовой, Чешской Республикой и Венгрией.