«Миттал Стил» не ходатайствовала о легализации нелегальных мигрантов из Индии

Администрация ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» не ходатайствовала об освобождении и легализации нелегальных мигрантов из Индии и не давала гарантии их трудоустройства на предприятии.

Такое заявление было распространено пресс-службой предприятия в ответ на появившиеся в украинских Интернет-изданиях сообщения о том, что администрация МСКР направила в Кабинет Министров Украины письмо, в котором ходатайствует об освобождении из мест содержания и легализации в Украине нелегальных мигрантов из Индии, задержанных правоохранительными органами.

«Мы не направляли такого письма в Кабинет Министров Украины», - сказал представитель юридического отдела ОАО «МСКР». В сообщении пресс-службы предприятия также отмечено, что руководство ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» не давало никому никаких гарантий по поводу трудоустройства мигрантов в Кривом Роге.

Пресс-служба отмечает, что прием на работу иностранных граждан на «Міттал Стіл Кривий Ріг» осуществляется в строгом соответствии с украинским законодательством. В настоящее время на ОАО «МСКР» работают 18 иностранных специалистов. (Общая численность работающих на предприятии - более 55 тыс. человек).

Администрация ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» расценивает вышеупомянутые сообщения в СМИ как очередную попытку ввести общественность в заблуждение.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи.

Новый собственник «Криворожстали», по условиям конкурса, обязан предпринять ряд мер по улучшению экономической и инновационно-инвестиционной деятельности, а также социальной сферы и природоохранной деятельности комбината.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.