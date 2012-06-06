Четверо неизвестных в масках избили депутата и его жену

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

В частности, как говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Береговского межрайонного прокурора Ивана Зареву, сегодня около 1.30 в Береговский горотдел УМВДУ в Закарпатской области позвонили врачи Береговской ЦРБ и сообщили, что к ним доставлен предприниматель, которого избили четверо неизвестных в масках.

По информации прокурора, потерпевшим оказался Ч.Пейтер, депутат Закарпатского областного совета 5-го и 6-го созывов, член партии UMDSZ (Демократическая партия венгров Украины).

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что предварительно выяснено, что мужчина, возвращаясь с женой домой на собственном автомобиле «Порш Каен», из-за поломки заднего правого колеса вынужден был сделать остановку недалеко от магазина в городе Берегово. К ним подъехал автомобиль «Ауди» темного цвета, из которого вышли четверо мужчин в масках и стали избивать его деревянными битами.

В прокуратуре также сообщили, что один из нападавших нанес также удар и жене потерпевшего.

Депутат областного совета и его жена были доставлены в Береговскую ЦРБ для обследования, после получения первой медицинской помощи потерпевшие от госпитализации отказались.

В прокуратуре также сообщили, что для задержания преступников милицией введен оперативный план «Перехват».

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области, Береговским РО УМВД в Закарпатской области возбуждено уголовное дело по факту избиения депутата Закарпатского облсовета (ч.4 ст. 296 УК Украины – хулиганство). По санкции статьи такие противоправные действия караются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ход досудебного следствия прокуратурой области взят на контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.