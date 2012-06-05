В Крыму неизвестные с ножами напали на дежурных в военной части

Сегодня около 01.30 ночи двумя неизвестными лицами было совершено вооруженное нападение на военнослужащих, несших дежурство в штабе одной из воинских частей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в АР Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, при себе нападавшие имели холодное оружие.

«Согласованными действиями дежурной смены нападение было отражено, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении», - сообщили в пресс-службе.

Из военнослужащих воинской части никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был.

По данному факту органами внутренних дел, Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины проводится расследование.