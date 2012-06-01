В ресторане поймали юриста вооруженной рейдерской группировки

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

Как напомнили в милиции, почти два года назад в центре столицы работниками УБОП был задержан лидер рейдеров вместе с вооруженной охраной. Охранники были вооружены редкими охотничьими карабинами «Вулкан ТК», гражданской модификацией боевого АКМС-У. Эксперты установили, что ударно-спусковым механизмам этих карабинов была возвращена функция автоматической стрельбы.

На протяжении трех лет, с 2006-го по 2009 год, жертвами этой группировки стали успешные коммерческие производственные предприятия по всей Украине. Среди атакованных объектов - известные на всю страну коньячный завод «Таврия», фабрика «Київодяг», универмаг «Детский мир», Сумской хлебопекарный комбинат, ОАО «Житомирхлеб». По всем этим фактам были возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем были объединены в одно производство.

В активной фазе захват осуществлялся при участии работников частной охранной фирмы из Днепропетровска. Подавляющее большинство граждан, которых рейдеры привлекали к активным фазам захвата предприятий, даже не подозревали, что они нарушают закон. Однако их показания оказались очень важными для следствия.

Атака на каждое предприятие тщательным образом готовилась юристами. Они удачно использовали недостатки в украинском законодательстве. Одного такого рейдера юриста и разыскали работники УБОП. Пока его шефа судили, 23-летний житель Днепропетровска находился в межгосударственном розыске. Все это время он скрывался от следствия, постоянно менял места проживания в разных регионах Украины. Задержали юриста в одном из фешенебельных днепропетровских ресторанов. В настоящее время ему избирается мера пресечения.

В настоящее время глава рейдеров с сообщниками приговорен... к условному заключению. Но представители государственного обвинения считают, что, учитывая опасность действий подсудимых и размеры нанесенного предприятиям вреда во время захватов, суд вынес слишком мягкое наказание. Поэтому прокуратура подала апелляцию на приговор суда.

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2009 года группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия". К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, одетых в черную униформу и экипированных спецсредствами. Эти люди предприняли попытку штурма админздания. На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около тысячи человек.

Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН Виталий Данильченко. Охранники завода нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

3 августа 2010 г. Новокаховский городской суд вынес приговор по делу об избиении В.Данильченко в ходе рейдерского захвата коньячного завода АПФ "Таврия".

Суд приговорил единственного обвиняемого по делу к штрафу в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов. При этом суд не признал вину обвиняемого по ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование профессиональной деятельности журналиста, а лишь осудил его за причинение телесных повреждений по статье 125 Уголовного кодекса.