Эксперты: то, что произошло с Андреевским спуском - это конец исторического Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом архитектор сказал на пресс-конференции в Киеве.

Н.Жариков отметил, что Андреевский спуск – это гордость и достояние не только столицы Украины, но и мировое культурное достояние.

“И можно сказать, что это мировое культурное достояние понесло колоссальную утрату», - отметил он. По словам Н.Жарикова, с реконструкцией дорожного покрытия на улице «Андреевский спуск потерял трудно сказать, сколько, но для меня, как для человека, который давно знает и владеет ситуацией, это удар очень сильный”.

Он сознался, что был поражен тем, что с улицы сняли старые камни и на их месте выложили “шашку”. По словам архитектора, мостовая для Андреевского спуска чрезвычайно важна, и вместе с другими сооружениями - Андреевской церковью, Замком Ричарда, Домом Булгакова – самое ценное, что есть на этой улице.

Н.Жариков отметил, что инженерные сети на этой улице нужно было переносить и менять, но для этого можно было сделать метровый канал, вставить в него все сети и аккуратно отремонтировать этой же мостовой.

Сейчас новую брусчатку-“шашку” выложили на бетонный фундамент ровненько, в чем уже нет того исторического духа, который был при старой неровной мостовой, отметил Н.Жариков.

“Я уже понял, что это не Андреевский спуск, это уже не мостовая. Это дорога для джипов, бульдозеров, самосвалов и танков...”, - поделился архитектор своими впечатлениями после недавнего посещения спуска.

Более того, он считает, что тротуары из красной плитки, которые сейчас выложены хотя и качественно, однако будут отвлекать своим ярким цветом гостей исторической улицы от существующей там исторической архитектуры.

“То, что сделано там, я считаю преступлением городской власти, всех структур, которые этим занимались. Это бескультурье, это недостаточные знания и профессионализм людей, которые должны были бы такого не допустить. Там нет людей с опытом, которые бы смогли это оценить и правильно сделать”, - констатировал Н.Жариков.

По его словам, на сегодняшний день городская власть, в частности, управление охраны памятников истории и архитектуры, укомплектованы людьми некомпетентными. “Они всех убрали. Архитекторов уволили, работников культуры – уволили... Поставили экономистов и людей, с этим не связанных. И для них это не ценности”, - сказал архитектор.

Эксперт-реставратор, сотрудник института “Укрнгипроектреставрация” Юрий Лившиц отметил, что нужно было восстановить мостовую из кругляка, найдя и восстановив соответствующую технологию его выкладывания. По его словам, именно такое покрытие когда-то существовало более 100 лет на Андреевском спуске, который имеет особенность – очень крутой спуск - и не нуждалось в замене и сохраняло улицу. Во время реконструкции спуска в 1982 году его изменили – “удивительным образом исчезли большие камни до 80 см”, и после этого покрытие улицы, часть которого была заменена “чем угодно”, выдержало лишь 15 лет и “посыпалось”.

“В Киеве постепенно изменялась среда, которая несла в себе определенный аромат города, исторический аромат города. То, что произошло с Андреевским спуском - это конец исторического Киева. Можно говорить, что мы тему исторического Киева должны закрыть”, - заявил Ю.Лившиц.

Он также сообщил, что на отдельных домах Андреевского спуска на сегодняшний день снесены балконы, и не известно, будут ли они отстроенные, сняты козырьки, навесы, лесенки. Кроме того дома окрашены не тем декором, который был задуман архитекторами с самого начала. “Дело в том, что Андреевский спуск имел очень особенный вид – там были навесы какие-то, лестницы, входы-выходы. Это создавало игру света и тени. Все это ликвидировано, и все это превратили в некоторую “болванку”, - сказал Ю.Лившиц.

Специалист также остановился на системе освещения улицы. Так, по его словам, на спуске установлены новые фонари, которые не отвечают историческим реалиям, не соответствуют тем, что были здесь исторически ни по форме, ни по высоте.

“Андреевский спуск - это глубоко мещанская, полуеврейская, местечковая территория. Это так. Но эта территория имела свою особенность, которую по логике нужно было сохранить как исторический объект...”, - отметил он.

Оба специалиста, между тем, также обратили внимание и на тот момент, что плитка, которой выложены тротуары, будет зимой скользкой, а, значит, приведет ко многим травмам.

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Справка УНИАН. Осуществленная в этом году реконструкция Андреевского спуска включала работы по перекладке инженерных сетей, перекладке мостовой и изменению покрытия тротуаров на спуске с понижением их уровня, ремонт фасадов и пр.

15 февраля глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов своим распоряжением № 49 утвердил проект "Реконструкция и ремонт застройки, благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей по Андреевскому спуску в Подольском районе Киева".

Согласно распоряжению, общая сметная стоимость ремонтно-реставрационных работ составляет 37,240 млн грн, в том числе строительно-монтажных работ - 24,697 млн грн, другие расходы - 12,542 млн. грн.

В распоряжении уточняется, что ремонтно-реставрационные работы будут проведены в 9 жилых и 17 нежилых домах.

Ранее председатель КГГА заявлял, что на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн грн.

По его словам, до начала Евро завершены работы по фасадам домов, не нуждающихся в серьезных изменениях, а после чемпионата реконструкцию фасадов домов, которые нуждаются в длительных работах, продолжат.