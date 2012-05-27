Оркестры ВМС будут выступать каждые выходные

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования флота, выступления будут осуществляться в соответствии с учрежденной ко дню флота Украины акцией, решение о проведении которой принял временно исполняющий обязанности командующего ВМС вице-адмирал Юрий Ильин.

Акция призвана усилить эффективность военно-патриотического воспитания молодежи, популяризовать службу на военном флоте.

Сегодня оркестр отдельной бригады береговой обороны Центра войск береговой обороны ВМС Украины дает концерт на центральной площади Керчи, а оркестр Южной военной морской - в поселке Мирное Евпаторийского района.

Неделю тому назад оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС Украины в Севастополе обеспечивал праздничные мероприятия по случаю 20-летия Союза детских организаций города, а в Симферополе оркестр войск береговой обороны осуществил музыкальное сопровождение праздничного шествия по центральным улицам, организованного местными властями ко дню Европы.

В поселке городского типа Новоозерное оркестр Южной военно-морской базы осуществил традиционное выступление возле памятника героям-десантникам.

День флота Украины отмечается в последнее воскресенье июля.